La Gargano Sailing organizza un week-end di perfezionamento di vela d’altura il 27-28-29 agosto.

Vivi la barca a vela, sperimentando la navigazione notturna, il pernottamento in rada e la colazione e il pranzo cullati dalle onde. Partenza venerdì 27 alle 18. Arrivo a Vieste il sabato e rientro a Manfredonia la domenica sera.

Cena del venerdi e colazioni a bordo. Cena del sabato in centro a Vieste. 8 posti disponibili in 4 cabine. Pranzo del sabato e della domenica in barca.

Per info e prenotazioni 348-7260580; 335-6974267.