Wanda Nara, l’annuncio spiazza tutti: è successo nella notte

Da diversi mesi circolano rumor sulla separazione di Mauro Icardi e Wanda Nara, ma mai nessuno dei due prima di ieri ha osato confermare tali voci. Attraverso una storia su Instagram l’ex opinionista del GF Vip ha ufficializzato la separazione dal calciatore: “È meglio si sappia da me. Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”.