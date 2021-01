Votazione al Senato, Conte incassa la fiducia ma va sotto i 161. Vince Renzi, Meloni e Salvini chiedono di salire al Colle

Il governo Conte incassa la fiducia del Senato ma l’obiettivo politico di rendere non determinante Italia Viva non viene centrato: se Renzi avesse votato no il Governo sarebbe caduto.

Senatori favorevoli 156

Senatori contrari 140

Senatori astenuti 16

Il Senato approva ✅

I senatori di Italia Viva ne sono 18.

“Dobbiamo chiedere un colloquio al presidente della Repubblica per chiedere a lui come intende affrontare le prossime settimane. Non si puo’ fare finta che le cose vadano bene”. Cosi’ il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo su Rete4. Analogo annuncio era arrivato poco prima ai microfoni del Tg1 dal leader della Lega, Matteo Salvini.