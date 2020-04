Vota Manfredonia su “Piccola Grande Italia”: ecco come fare

Piccola Grande Italia.

Tv punta tutto sulla cultura, la gastronomia e il turismo del nostro Paese attraverso canali Tv e Web e, in occasione del 1 Festival dei Borghi d’Italia, 20 comuni, di 20 Regioni, sono stati scelti per permettere a tutti gli appassionati di “viaggiare” attraverso le bellezze della nostra penisola.

Il festival ha anche valenza di contest per i Comuni partecipanti, con dei premi che potranno permettere al Comune vincente di valorizzare ancor di più il territorio.

A rappresentare la regione Puglia è la nostra bellissima Manfredonia. In questo periodo di “quarantena forzata” possiamo contribuire tutti nella valorizzazione della nostra città.

Come? Aprendo il link in descrizione, guardando il documentario realizzato dalla Pro Loco e votando la nostra amata Manfredonia. Non aspettare, dai un voto alla tua città.

https://forms.gle/6zMc4nA5y2QZyjxR8