Vota ILSIPONTINO DOC del 2020, i manfredoniani che si sono distinti in questo anno

Abbiamo voluto istituire il premio “ilSipontino doc“, il premio per i Manfredoniani che più si sono distinti nei vari ambiti, portando il nome della città di Manfredonia agli onori delle cronache. Abbiamo ovviamente dedicato una categoria speciale al Covid-2019.

Per votare basterà cliccare sulla foto della persona per la quale potrai votare. Potrai esprimere una preferenza per la categoria il sipontino doc ed una preferenza per la categoria speciale Covid-19

Le motivazioni delle nomination:

Angelo Rinaldi

Angelo Rinaldi è arrivato primo ex aequo alla XXIV edizione del Premio Spadolini- Nuova Antologia, con la tesi di laurea in Storia della storiografia dell’età moderna, dal titolo “Attendibili di Capitanata: sorveglianza poliziesca e repressione politica”

Giulia Scarano

Giulia Scarano, quattordici anni, ha conquistato il pubblico de Il collegio 5 su Rai 2 sin dalla prima puntata, con la sua velocissima parlata pugliese e la sua veracità. Frequenta il primo anno del liceo scientifico, è attiva su Instagram e Tik Tok e ha grinta da vendere: “Se volete vi presto un po’ di personalità”.

Matteo Perillo

Matteo Perillo coordinatore della protezione civile provinciale e presidente della Paser Manfredonia, è stato un continuo punto di riferimento della città e della provincia per l’emergenza Covid nel 2020

Errico Tomaiuolo

Errico Tomaiuolo, ha 32 anni, è originario di Manfredonia (Foggia) e lavora come infermiere strumentista di sala operatoria all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Molti di voi, probabilmente, già lo conoscono. La sua passione per l’arte, in particolare per la fotografia, lo ha infatti reso celebre su Instagram (ScrubNurseArt), attirando persino l’attenzione della rivista Vanity Fair, che gli ha dedicato ampio spazio. Una passione che presto troverà sfogo anche attraverso la pubblicazione di un libro fotografico, intitolato Solo con gli occhi.

Raffaele Salvemini

Raffaele Salvemini nasce il 5 marzo del 1990. Laureato in Ingegneria Biomedica presso l’Università Politecnica delle Marche. Nel 2013, arriva l’idea di dare vita a Close-up Engineering, importante portale di informazione sulle varie sfaccettature dell’ingegneria. E’ con il progetto VIBRE che l’ingegnere sipontino entra nel 2020 nella TOP 100 Under 30 d’italia per Forbes. Nel settore Science, come leader di innovazione.

Claudia Potenza

Claudia Potenza, insieme a Valeria Solarino, si aggiudica il premio ai Nastri d’Argento nel 2020 come miglior attrice protagonista nell’ambito della sezione Corti d’argento. Claudia e Valeria hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento per aver interpretato con particolare intensità “Le abiuratrici”, film del regista molfettese Antonio De Palo. Claudia ha esordito sul piccolo schermo nelle serie tv Distretto di Polizia, R.I.S. e Puccini e, nel corso della sua carriera, ha lavorato con Checco Zalone, Ferzan Özpetek e attori del calibro di Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano. Inoltre, nel 2011, ha ricevuto anche una candidatura al David di Donatello per la pellicola di successo Basilicata coast to coast, diretta da Rocco Papaleo. È poi tornata in tv come una delle protagoniste della serie Il clan dei camorristi e nel thriller tv Non mentire, con Alessandro Preziosi e Greta Scarano.

Lucio Mele

Lucio Mele, Lo chef di Manfredonia e inventore dei famosissimi panini di mare del brand Pescaria. Proprio grazie ai famosissimi panini lo chef sipontino è rientrato tra le 100 eccellenze italiane secondo Forbes, il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle. Questa la motivazione: “Ha saputo reinventare un modo di gustare il pesce e i prodotti della sua terra, sublimati in una cucina povera, con ingredienti di altissima qualità“. Sempre nel 2020 Il noto portale www.50topitaly.it ha pubblicato la classifica dei migliori ristoranti “low cost” in Italia nel Mondo. La classifica è guidata dal romano Bonci. Al sesto posto c’è Pescaria di Polignano a Mare dello chef sipontino Lucio Mele.

Antonio La Torre

Antonio La Torre, sipontino doc è poco conosciuto ma nel corso del 2020 è stato capace di creare 2 tra le pagine satiriche più famose non solo nella nostra zona ma in tutta Italia. Creatore ed autore di Manfredonia Shitposting la nota pagina che ha raccontato vizi e virtù della nostra città. Proprio durante il lockdown dovuto al Covid crea con altri autori di altre città d’italia la notissima pagina Mimmo Modem rendendo famosi tantissimi “personaggi” come “E che cos’è la scoteca?”, “Pom”, Te posso cantà na canzone”, “Ma come parli bene…” e tanti altri.

Valentina Corvino

Valentina Corvino è un’umilissima ragazza di 16 anni nata a Manfredonia, città che ha deciso di lasciare per realizzare il suo sogno, ossia, diventare modella e stabilirsi a Milano. Valentina ha già calcato le passerelle di numerosi brand internazionali; considerata la modella più giovane del mondo, è entrata a pieno titolo nello staff della Major.

Mensa dei Poveri S.S. Redentore (presso la chiesa Croce)

L’Associazione di Volontariato SS. Redentore dal 1987 ha iniziato, sotto la guida carismatica di don Mario Carmone, un lungo viaggio per aiutare i bisognosi attraverso varie attività: la gestione di una mensa per i poveri che accoglie per tutto l’anno circa 30 bisognosi al giorno, la gestione della Casa Famiglia “don Mario Carmone” per disabili privi di sostegno familiare, organizzazione di attività formative e socializzanti con persone disabili e la prevenzione e il recupero di situazioni di disagio scolastico e sociale. Collaborano con altre Associazioni di Volontariato, con il Comune di Manfredonia, con la Caritas Diocesana e siamo convenzionati con il Banco Alimentare della Puglia. Nello scorso mese la mensa è stata intervistata dal Tg1 ed Angela Cosenza (Responsabile progettazione Caritas) come esempio positivo di condivisione nei momenti difficili dovuti al covid.

Vincenzo de Michele

Vincenzo De Michele diversifica la sua attività artistica tra cinema, televisione, teatro e concerti, sarà interprete in “Che Dio ci aiuti 6” che andrà in onda tra gennaio e maggio 2021 ed è indicato dalla stessa Rai come una delle punte di diamante del prossimo palinsesto inverno – primavera. Il sipontino è stato anche protagonista della seconda stagione di Rosy Abate al fianco di Giulia Michelini successo targato Tao Due per Mediaset nel ruolo di Maometto. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo “Tre Tocchi” diretto da Marco Risi in corcorso al festival di Roma 2016, “Trust” per la regia del premio Oscar Danny Boyle per Sky Atlantic, “Lampedusa” regia di Marco Pontecorvo per Rai Uno. È appena reduce dallo spettacolo teatrale “Giusto la fine del mondo” di Lagarce regia di Francesco Frangipane al Piccolo Eliseo di Roma.

Greta e Blanca Tedeschi

Come le note Venus e Serena Williams, anche Manfredonia ha le sue talentuose e “terribili” sorelle del tennis: Greta e Blanca Tedeschi, che si stanno distinguendo nel panorama giovanile a livello nazionale.

HER

È H.E.R., al secolo Erma Pia Castriotta, con il brano “Il mondo non cambia mai” a vincere la 23a edizione del Premio Amnesty International nella sezione Emergenti. La finale del contest che premia le canzoni sui diritti umani si è svolta il 2 agosto a Rosolina Mare (Rovigo), nella giornata conclusiva del festival “Voci per la libertà“. Sempre nel 2020 H.E.R. è la più votata delle prime due vincitrici del concorso Musicultura 2020. Il suo brano contro il razzismo Il mondo non cambia mai è stato, infatti, quello che gli utenti Facebook hanno preferito tra i 16 proposti da Musicultura e garantirà alla cantautrice pugliese l’accesso alla finalissima del Festival della canzone popolare e d’autore.

Domenico La Marca

Domenico La Marca, classe 1972, che da circa trent’anni lavora nel sociale, occupandosi di stranieri, minori, detenuti, tossicodipendenti. Domenico ha una grande passione per la musica, ed è questo suo interesse che lo porterà a partecipare al Cantagiro già nel 2019 con il brano “Di cartoni e lamiera”. La canzone affronta il tema del caporalato, ricordando in particolare i 12 braccianti morti il 6 agosto dello scorso anno. Nel 2020 partecipa nuovamente al Cantagiro e vince il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, a lui assegnato nel corso della Finale a Fiuggi condotta da Claudio Lippi. Le parole di Carmen Di Domenico, moglie del noto paroliere ed autore di tante canzoni italiane, non lasciano dubbi ” questo ragazzo è straordinario : le parole del suo brano ” I bambini nascosti” sono vere e straordinarie e toccano un tema attuale’. Il brano richiama al ricordo una pagina critica dell‘emigrazione italiana in Svizzera: la presenza di 30.000 bambini figli di italiani clandestini costretti a non farsi sentire per non essere cacciati.

Una menzione speciale PER LA LOTTA AL COVID-19, Vorremmo dedicarla al Dott. Fabio Rubino, ricordando lui, vorremmo ricordare tutte le vittime della nostra terra dovute al covid:

Fabio Rubino

il Dott. Fabio Rubino originario di Manfredonia, era primario della Cure Palliative di Sondalo, Sondrio, Morbegno e Chiavenna dal 9 ottobre 2018. E’ morto all’età di 55 anni nella dura lotta al Covid. Proveniva dal Niguarda dove era stato dirigente medico in Anestesia e Rianimazione (sua specialità) e, prima ancora, al San Carlo. Rubino era ricoverato da una settimana al Niguarda per il Covid-19. Il virus è stato contratto verosimilmente in ospedale.