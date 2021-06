Volpi a San Giovanni Rotondo, “non vanno addomesticate”

Sono diverse le segnalazioni pervenute in questi giorni a proposito di due volpi che si aggirano nei pressi del parco del Papa. Gli animali in questione sono monitorati e tenuti sotto controllo da professionisti ed è importante che nessun cittadino le avvicini e si rapporti così come si fa con i cani. Lo stesso vale per le altre volpi avvistate sul territorio. La fauna selvatica, per la propria incolumità, non va addomesticata.

Secondo la legge 157/92, articolo 1, comma 1: “La fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile, per cui nessuno può disporne liberamente e la sua tutela è nell’interesse di tutti i cittadini, anche a livello sovranazionale”