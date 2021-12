Volontari per il Servizio Civile Universale in Madagascar

Il nuovo bando 2021 del Servizio Civile Universaleprevede39 posti per il Servizio CIvile in Madagascar.Entro il 26/01/2022 le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti, possono partecipare al Servizio Civile all’estero con “L’Isola dei Bambini Progetto Madagascar”.

Il progettoproponeun’esperienzaconcreta nella solidarietà internazionale che ha l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute dei bambini e degli abitanti della Vallata di Andreba, popolazione isolata e particolarmente vulnerabile, accrescendo il benessere fisico, psichico, sociale di tutti i soggetti in età evolutiva, monitorando il benessere e la salute degli adulti, limitando lo sviluppo di malattie attraverso la prevenzione e l’informazione.

Per partecipare al Bando per la selezione dei volontariper il progetto “Il diritto alla salute nella valle dei bambini”, è necessario inoltrare la domanda entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto “Il diritto alla salute nella valle dei bambini”.

Tutte le informazioni necessarie sono pubblicate sul sito istituzionale al link https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/?fbclid=IwAR1PvIyU6BoPdAK5z659PG5NH-pT3TIsbLJ6OQ3q-WlW93HcKAhCc0ObhaM

Scheda sintetica del Progetto

Titolo:Il diritto alla salute nella valle dei bambini:

Ente proponente: Associazione Solidarietà e Cooperazione CIPSI

Ente attuatore: L’Isola dei Bambini Progetto Madagascar ODV/onlus.

SEDI DI SVOLGIMENTO:

Isola dei Bambini, Ambendrana – Antsohihy. Regione Sofia – Nord Madagascar

Comunità Rurale di Andreba – Distretto di Antsohihy – Regione Sofia – Nord Madagascar.

La Vallata di Andreba si diparte verso EST dalla RN6 nel tratto Antsohihy – Ambanja e comprende diversi villaggi per complessivi circa 10.000 abitanti (dei quali, circa 5.000 sono bambini).

Ad Andreba l’associazione ha avviato il completamentodel Centro Sanitario di Base II(CSBII), in cui si concentreranno le azioni dei giovani in SCU.

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Tutelare il diritto alla salute dei bambini e degli abitanti della Vallata di Andreba, popolazione isolata e particolarmente vulnerabile, accrescendo il benessere fisico, psichico, sociale di tutti i soggetti in età evolutiva, monitorando il benessere e la salute agli adulti, limitando lo sviluppo di malattie attraverso la prevenzione e l’informazione.

PARTNERS:

● Ospedale Regionale di Antsohihy

● Comunità Francescana di Antsohihy rappresentata da Joseph Denera, – fornisce supporto al centro e collabora con l’Isola dei Bambini per il vitto e alloggio ai volontari/ie dello SCU.

● Associazione Ambientalista Maranara Sofia

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il progetto prevede l’impiego complessivo di n. 4 volontari/ie,

Azione n.1 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività di cura medica, attraverso una gestione gratuita e sostenibile dei farmaci.

– Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività di cura medica, attraverso una gestione gratuita e sostenibile dei farmaci. Azione n.2 –Censimento dei nati da 12 a 0 anni, registrazione delle nascite e delle gravidanze.

–Censimento dei nati da 12 a 0 anni, registrazione delle nascite e delle gravidanze. Azione n.3 – Attività di sensibilizzazione e di promozione del diritto alla salute per i minori, in accompagnamento all’operatore/trice n. 2 e all’ostetrica

– Attività di sensibilizzazione e di promozione del diritto alla salute per i minori, in accompagnamento all’operatore/trice n. 2 e all’ostetrica Azione n. 4 – Realizzazione di attività di animazione ed extrascolastiche, recupero degli adolescenti devianti attraverso lo sport e l’artigianato.

Mesi di permanenza all’estero: Gli operatori volontari permarranno all’estero mediamente 10 mesi.

Impiego: 5 giorni di servizio settimanale per 5 ore al giorno, per un totale di 1125 ore annue (media di 10 mesi).

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

Uniti per lo Sviluppo: educazione, salute e nutrizione in Madagascar II – F.V.G.S. Onlus – SU00195

Contatti per informazioni:

Dr.ssa Maria Grazia Bocedi – Presidente L’Isola dei Bambini Progetto Madagascar onlus

grazia.bocedi23@gmail.com

+39 347 534 8392 (anchewhatsapp)

SCHEDA DI PROGETTO:

link del progetto: https://docs.google.com/…/1c5Uuw5wt5fgDdmGWsV5d…/edit…

link al sito del Dipartimento: https://www.politichegiovanili.gov.it/…/bando…/

link Solidarietà e Cooperazione CIPSIhttps://www.cipsi.it/…/aaa-volontari-ie-cercasi-per-il…/

