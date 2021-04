Voglia di cinema: i film in uscita alla riapertura delle sale

No Time do Die – 007



No Time To Die, film diretto da Cary Fukunaga, racconta di come l’agente 007 James Bond (Daniel Craig), ormai ritirato dal servizio, viva un’esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e i pericoli che hanno contornato la sua carriera da spia. Questa sua serenità e pace dei sensi, però, dura davvero poco, perché viene disturbata improvvisamente dalla comparsa di Felix Leither (Jeffrey Wright), un vecchio amico di James che lavorava insieme a lui per la CIA. L’uomo si è messo in contatto con Bond per un motivo ben preciso, ovvero chiedergli aiuto per una missione: liberare uno scienziato rapito.

Ma l’impresa si rivela più delicata e rischiosa del previsto, la ricerca dei sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle tracce di un supercattivo in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a serio rischio il pianeta.

Fast & Furious 9 – The Fast Saga



Fast and Furious 9, il film diretto da Justin Lin, è il nono capitolo del franchise action Fast and Furious.

Della trama del film, di cui ancora non si conoscono i dettagli, sappiamo che Vin Diesel vestirà i panni di Dominic Toretto mentre Dwayne Johnson non farà più parte del cast a causa di un ormai aperto contrasto proprio con l’attore Diesel. Ci saranno due new entry: John Cena e Michael Rooker, che in qualche modo rimpiazzeranno il vuoto lasciato da Dwayne Johnson e Jason Statham. Delle vecchie conoscenze ritroveremo Michelle Rodriguez, Jordana Brewster,Tyrese Gibson e Nathalie Emmanuel.

Per il ruolo dei cattivi ci sarà Helen Mirren nella parte di Magdalene Shaw, mentre per interpretare il ruolo della pericolosa cyberterrorista Cipher è stata chiamata e Charlize Theron.

Top Gun 2

Top Gun: Maverick, sequel dello storico Top Gun del 1986, interpretato ancora una volta dall’inossidabile Tom Cruise nel ruolo di Pete “Maverick” Mitchell, coraggioso e scapestrato pilota di caccia, amante del pericolo e delle motociclette.

Maverick in questo sequel diventerà un istruttore di volo e sarà la guida del giovane aspirante top gun Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo ex compianto partner di volo Nick “Goose” Bradshaw (nel primo film interpretato da Anthony Edwards). Il Tenente Pete si troverà infatti ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione speciale che nessuno al mondo è stato in grado di portare a termine.

Nel cast del film ritroveremo Val Kilmer, di nuovo nel ruolo di Thomas “Iceman” Kazansky, mentre la protagonista femminile sarà Jennifer Connelly. Tra gli altri interpreti di Top Gun: Maverick, Jon Hamm, Glen Powell e Ed Harris.

Space Jam – New Legends

Space Jam 2 – New Legends, il film di Malcolm D. Lee, racconta come il supercampione di basket LeBron James e suo figlio Dom (Cedric Joe), appassionato di videogiochi tanto da volerne diventare uno sviluppatore, si ritrovano in una realtà parallela. I due sono intrappolati all’interno di un mondo virtuale, a causa di un perfido algoritmo, Al-G Rhythm (Don Cheadle). Per riuscire a liberarsi e tornare a casa – in forma umana e non in pixel – LeBron dovrà mettere su insieme ai Looney Tunes una squadra di basket che sfiderà i campioni messi in campo da Al-G.

Riuscirà il playmaker a mettere in riga gli indisciplinati Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Lola Bunny e tutti gli atri membri della banda di Looney Tunes, così da vincere il match?

The Suicide Squad – Missione suicida

The Suicide Squad – Missione Suicida, il film diretto da James Gunn, non è né un sequel né un reboot del film di David Ayer del 2016 ma “è quello che è”, per usare la definizione data dallo stesso regista.

I super cattivi Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Rick Flag di (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney), Peacemaker (John Cena) e altri pessimi elementi del penitenziario Belle Reve si uniscono alla segreta e ombrosa Task Force X. Questa organizzazione li dota delle armi più esplosive che possiede e li scarica nella remota isola di Corto Maltese che pullula di temibili nemici dell’umanità.