La Juventus ha trovato l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento in bianconero di Dusan Vlahovic: 67 milioni più bonus, facilmente raggiungibili, per una cifra totale di 75 milioni di euro.

“Il rispetto non si conquista con i goal. Vlahovic gobbo di merda!” la presa di posizione ufficiale della Curva Fiesole, che sullo striscione ha messo la firma.