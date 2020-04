Vivo il tempo,

in questo momento, tanto un altro,

spazio a capo, non sarà concesso,

da naso a mano, a corpo stanco

il piede un tracciato, il mare un piombo

dal colore cobalto.

Vivo in un metrico, pensiero continuo,

rigo e punto, lontano da tutto

distratto mi stacco,

in un verso benefico

vortice nero, imbevuto nel bianco,

di un tuorlo d’uovo, coricato squadrato

sono un ottavo di un otto, rimasto incubato.

Di Claudio Castriotta