Vitulano Drugstore Manfredonia, Federico Guerra dirigente under 19: “Voglia di crescere insieme”

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia annuncia Federico Guerra come nuovo dirigente responsabile e accompagnatore under 19.

Tanti anni nel nostro settore giovanile come giocatore, poi nell’area comunicazione, ora una nuova sfida attende il nostro Federico Guerra che, a soli diciotto anni, diventa dirigente ufficiale e accompagnatore della nostra squadra under 19.

Diplomatosi lo scorso anno all’IISS Toniolo di Manfredonia, ora studente di Graphic Design all’Accademia delle Belle Arti di Foggia, Federico inizia questo nuovo percorso partendo sicuramente da una base condivisa con mister Russo, i suoi ex compagni di squadra e tutti noi: un cuore a tinte biancocelesti.

Ecco le sue prime parole:

“Innanzitutto voglio ringraziare la società per avermi incaricato di un ruolo così importante e per la fiducia riposta in me fin dal primo momento.

I sentimenti sono diversi e di certo non posso che provare gioia, condita con un pizzico di sana ambizione. Non vedo l’ora di mettermi alla prova in quest’avventura per me del tutto nuova e che di certo saprà regalarmi onori ed oneri connessi al nuovo incarico. La realtà del calcio a 5 a Manfredonia è giovane, ma con tanta voglia di far bene ed affermarsi costantemente sulla scena nazionale. Dal canto mio non posso che mettere a disposizione della società la mia voglia di fare e di crescere insieme.

La passione per il futsal mi ha dato l’opportunità prima di vestire la maglia in campo e ora quella di vivere questa nuova sfida.

Con molti dei ragazzi ho condiviso il campo da gioco e sebbene non seguirò più la partita dal parquet, mi sento pienamente parte del gruppo. Credo fortemente su di esso e su ciascun ragazzo. Saprò onorare la fiducia e insieme raggiungeremo risultati via via più alti. Forza Donia!”

Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia