Vitulano Drugstore Manfredonia C5 presenta il nuovo ufficio stampa

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di curare la comunicazione alla nascente Futsal Communication, composta da: Antonio Monaco ed Antonio Cotrufo. Consapevole di quanto sia importante la comunicazione e dell’evoluzione della stessa, la società ha inteso diversificare i compiti nei vari ambiti comunicativi per rendere edotti tutti gli appassionati di futsal, gli addetti ai lavori, le società, i tifosi e simpatizzanti, sul percorso sportivo che la Vitulano Drugstore C5 Manfredonia si appresta a disputare in serie A. Insieme e con un lavoro puntuale e meticoloso, seguiranno ogni momento che caratterizzerà la nuova stagione sportiva in serie A, dalla programmazione ormai in corso fino all’ultimo secondo di campionato.

Antonio Monaco

Antonio Monaco, Ingegnere Civile, è speaker radiofonico dal 2018 e collaboratore della nota testata giornalistica “Stato Quotidiano”. Grande esperto di sport, sia durante gli studi che oggi ha collaborato con diverse società sportive, come addetto stampa del Manfredonia 2000 (calcio a 5 femminile) e dell’Asd Manfredonia C5, entrambe di serie A2. Vanta diverse pubblicazioni giornalistiche su Capitanatainsport, GazzettaFanNews e Fuorigioco (settimanale della Gazzetta dello Sport), nonchè numerosi interventi ed ospitate in programmi sportivi radiofonici, e televisivi su Manfredonia Tv.

Attualmente conduce in coppia con Antonio Castriotta, il fortunato programma ” Anteprima Sport” in onda su Radio Manfredonia Centro. È, inoltre, l’ideatore e il redattore del seguitissimo sito ” Sportivamente ” dedicato interamente agli sport locali. A lui sarà affidato il compito di addetto stampa ed articolista, nonché referente live per la Divisione Calcio a Cinque.

Antonio Cotrufo

Antonio Cotrufo, è stato per anni bandiera del Manfredonia C5. Per lui l’esperienza nel Futsal nasce 18 anni fa nel settore giovanile sipontino.

Tredici sono i campionati di serie Bconsecutivi disputati e sei sono stati gli anni in cui Antonio ha indossato la fascia da capitano, condite da altre esperienze con altre maglie e svariati successi personali e di squadra.

Al termine del percorso calcistico inizia quello della comunicazione. Già in passato Addetto Stampa del Manfredonia C5 in serie B, lo scorso anno assolve l’incarico brillantemente con la M&A comunicazione. Un lavoro importante quello svolto, con più di 100 articoli, interviste, cura dei contenuti del sito internet ufficiale della società e delle pagine social della stessa. Molto apprezzati i tanti video realizzati, su tutti ricordiamo quello motivazionale prima della gara decisiva contro l’Atletico Cassano con più di 30.000 visualizzazioni.

Attestati di stima giunti anche da parte di importanti testate giornalistiche e dai referenti della Divisione Calcio a 5 al termine della scorsa stagione per l’ottimo lavoro svolto. A lui sarà affidato il compito di video editing e social media manager, per una comunicazione all’avanguardia curata anche sui social network.

Lucia Melcarne

La fotografia, il mezzo per eccellenza per immortalare frammenti di realtà e istante per istante, tutti i momenti clou delle gare, sarà curata dalla riconfermata Lucia Melcarne, fotografa ufficiale della VitulanoDrugstore C5 Manfredonia. I suoi scatti parlanti,la sua passione per la fotografia, per lo sport e per i colori biancoceleste rappresenteranno il modo di rivivere i ricordi di grandi giornate di sport e socializzazione collettiva.

A loro, la società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge un caloroso benvenuto e augura buon lavoro.