Vitulano Drugstore Manfredonia C5: Murgo in prestito al Torremaggiore

La Vitulano Drugstore C5 Manfredonia comunica di aver ceduto in prestito le prestazioni del calciatore Michele Murgo alla Polisportiva Torremaggiore militante nel campionato nazionale di serie B.



Michele, classe 98, sipontino doc, merita una menzione particolare per la serietà, la professionalità e l’impegno dimostrati ogni qualvolta è stato chiamato in causa da Mister Monsignori.



Uno dei prodotti del vivaio biancoceleste ed uno degli artefici del doppio salto di categoria ottenuto dalla squadra, che in tre anni è passata dal campionato di serie B a quello di serie A.

La società sipontina ringrazia Michele Murgo per tutto quello fatto in maglia biancoceleste ed augura al calciatore le migliori fortune nella prossima avventura a Torremaggiore, dove sicuramente potrà avere un minutaggio maggiore e mettere in mostra tutte le sue qualità.

In bocca al lupo Michele.



UFFICIO STAMPA, VITULANO DRUGSTORE C5 MANFREDONIA