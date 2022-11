Vitulano Drugstore Manfredonia: ancora imbattuti, pareggio con la Cormar Reggio Calabria

Dopo il turno di riposo a causa del ritiro del Catanzaro, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia comincia una serie di partite fondamentale. Il primo impegno è stato al PalaBotteghelle di Reggio Calabria mercoledì 2 novembre alle 20:00. L’avversario è una squadra ostica: la Cormar Futsal Reggio Calabria, squadra a metà classifica che punta alla zona playoff, con diversi giocatori in condizioni precarie ma di alto livello. Ricordi amari, quelli in relazione agli avversari: la sconfitta interna con il fu Cormar Futsal Polistena, già retrocesso, ha condannato i sipontini alla retrocessione in A2 nella scorsa stagione. Da questa partita nel turno infrasettimanale parte un periodo dove energie e mentalità del gruppo saranno fondamentali: venerdì 4 trasferta ancora più in profondità, in Sicilia contro l’Atletico Canicattì; sabato 12 e 18 prima in casa e poi in trasferta gli scontri contro le uniche due squadre sopra in classifica, la Sicurlube Futsal Regalbuto e lo Sporting Sala Consilina.

CRONACA

Partita dove a farla da padrone sono lo studio, la pazienza e delle prestazioni difensive di alto livello da parte di entrambe le compagini. Dopo qualche minuto la sblocca Vicente Girardi, servito dal capitano João Fred (che, senza entrare nel tabellino dei marcatori, viene pareggiato nella classifica dedicata da Brunelli dello Sporting Sala Consilina a 14 reti ma può festeggiare il premio di miglior giocatore del mese di ottobre di Serie A2 per la testata Puglia5) al centro dell’area, trovando la quinta firma in stagione. Nel resto della prima frazione si assiste ad una partita dove entrambe le squadre si annullano e si va all’intervallo sullo 0-1.

L’inizio di secondo tempo è segnato dall’espulsione per somma di ammonizioni di Raffaele Lupoli. I biancocelesti in maglia amaranto resistono un minuto e cinquantanove secondi in inferiorità numerica: proprio all’ultimo secondo di superiorità, Francini trova il pari. I successivi dieci minuti vedono un aumento delle chance nitidie per ambo le formazioni. Con un calcio di punizione, Michele Murgo realizza il suo quarto centro stagionale e porta nuovamente i suoi in vantaggio. Passano però soltanto venti secondi e Caio Junior si invola verso la porta e batte un nuovamente eccellente Yuri Pozzo. Lo stesso Caio, a pochi minuti dal termine, sbaglia un tiro libero causato dal sesto fallo nel secondo tempo degli ospiti. La partità si conclude dunque in parità.

LE PAROLE DI MICHELE MURGO

Michele Murgo ha avuto modo di commentare la partita questa mattina:

“Ieri è stata una partita giocata contro una squadra molto forte. Abbiamo giocato un buon primo tempo, siamo riusciti a chiuderlo in vantaggio. Nel secondo tempo siamo calati un po’, l’espulsione di Lupoli e alcuni problemi fisici di Mancusi e Mura ci hanno decimati, ma da grande squadra quale io ci reputo siamo riusciti a portare a casa un punto molto importante. Ora è il momento di ricaricare le batterie perché domani ci aspetta un’altra battaglia e faremo di tutto per portare i tre punti a casa.”

FORMAZIONI

Cormar Futsal Reggio Calabria: Calabrese, Adornato, Cilione, Caio, Francini, Cimarosa, Dentini, Torino, Martino, Labate F., Cordeiro, Labate A.. All. Praticò.

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Palumbo, Berardinetti, Ferrara, Mura, Murgo, Mancusi, Recasens, Girardi, Soloperto, Lupoli, Fred, Pozzo. All. Cundari.

TABELLINO

Cormar Futsal Reggio Calabria: 6’04” ST Francini, 14’37” ST Caio.

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: 4’11” PT Girardi, 14’25” ST Murgo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Cormar Futsal Reggio Calabria: Torino (G), Caio (G), Labate A. (G).

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Lupoli (R, GG), Fred (G), Mura (G).

Per classifica e risultati della giornata: https://www.divisionecalcioa5.it/competizioni

Foto e grafica: Federico Guerra

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia