Vitulano Drugstore C5 Manfredonia e GG TEAMWEAR insieme fino al 2023. È stato siglato l’accordo tra la società dei Delfini Biancocelesti e l’azienda GG TEAMWEAR distributore del marchio Nike, per la partnership tecnica delle prossime stagioni sportive, che avrà durata biennale più opzione successiva.

Per il primo storico campionato nazionale di Serie A di calcio a 5, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia vestirà Nike.

La GG TEAMWEAR sarà Sponsor e Fornitore Tecnico Ufficiale a marchio Nike dei Sipontini e fornirà le divise da gioco e il materiale tecnico per la stagione 2021/2022, sia per la prima squadra, sia per tutto il settore giovanile, abbinando così il famosissimo swoosh, simbolo inconfondibile della Nike alla Vitulano Drugstore C5 Manfredonia grazie a GG TEAMWEAR.

All’inizio della nuova stagione sportiva è prevista la presentazione delle nuove maglie dei Delfini Biancocelesti e dalla stagione 2021/2022 sarà disponibile una linea completa di merchandising a marchio Nike, una scelta di qualità per la società sipontina che con GG TEAMWEAR condivide un progetto ambizioso, un percorso di crescita importante, sempre portato avanti in parallelo da entrambi con la volontà di regalare soddisfazioni ai propri tifosi.

Area comunicazione- Futsal communication.