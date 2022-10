Vitulano Drugstore C5 Manfredonia punta al quarto successo consecutivo

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia che, dopo le tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A2 Girone C 2022/23 contro Aquile Molfetta, Gear Siaz Piazza Armerina e Bovalino, punta al quarto successo consecutivo in una partita molto sentita: il derby con il neo-promosso Canosa.

La sfida, che si preannuncia imperdibile, sarà al PalaScaloria di Manfredonia sabato 15 ottobre alle 16:00. L’apertura dei cancelli è prevista per le 15:00. Come per le altre partite casalinghe, l’ingresso sarà libero per le tribune laterali e con abbonamento ancora acquistabile per quella centrale. La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Vitulano Drugstore C5 Manfredonia a cura di Puglia 5.

I conterranei pugliesi, guidati da mister Domenico Lodispoto, sono una formazione attrezzata e con voglia di fare bene dopo aver totalizzato quattro punti nelle prime tre giornate: un pareggio contro il Benevento nella prima partita, una vittoria con il Bovalino e anche una con il Catanzaro, con i punti di quest’ultima gara sottratti per via del ritiro della squadra calabrese.

I ragazzi di mister Carlo Cundari, in testa momentaneamente al girone, si sono dimostrati una squadra particolarmente prolifica: 22 gol in tre partite, dieci dei quali firmati dal capitano João Fred, attuale capocannoniere.

Sarà una partita emozionante sicuramente per due giocatori che affronteranno le loro ex squadre: Raffaele Lupoli, tornato nella sua città natia dopo che nei due anni a Canosa ha centrato l’obiettivo promozione; Mirko Lupinella, estremo difensore e capitano del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia negli anni dalla Serie B alla Serie A.

Foto: Federico Guerra

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia