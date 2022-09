Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, prima vittoria!

Aquile Molfetta 6 – 8 Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

Splendido inizio per il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia in questa stagione di Serie A2 2022/23 cominciata sabato 24 settembre. I sipontini escono vittoriosi dal PalaPoli, ospiti delle Aquile Molfetta, con il risultato di 6-8.

L’emozionante incontro si sblocca presto: con uno schema da calcio di punizione, è Giulio Mura a trovare la rete che apre le marcature. Alcune chance vanno a vuoto e i padroni di casa prendono in mano la fase centrale del primo tempo, trovando il pareggio con Reyno e pochi secondi dopo il vantaggio con S. Dibenedetto. A soli sei secondi dalla fine della prima frazione di gioco, il capitano biancoceleste João Fred riesce a trovare la rete del pari.

La seconda frazione di gioco vede però presto un nuovo vantaggio delle Aquile, nuovamente con Reyno. Ed è ancora una volta Fred a trovare il pari dopo pochi minuti, lasciando presagire che la partita continuerà a regalare emozioni. Sarà effettivamente così, ma inizialmente sembra andare tutto in direzione Molfetta: la terza rete di Reyno e la marcatura di Adami sembrano portare l’incontro su dei binari precisi. Una clamorosa rimonta sipontina inverte però la rotta: tripletta per Fred che suona la carica quando mancano cinque minuti al termine. Da lì arrivano due gol belli e meritati da parte di Michele Murgo ed Edgaras Baranauskas che pareggiano e ribaltano il match. Power-play inizialmente vano per le Aquile e con una rapida azione Vicente Girardi allunga le distanze. Una rete di Benedetto a trenta secondi dalla fine la potrebbe riaprire, ma i biancocelesti tengono duro e Raffaele Lupoli scaglia dentro la porta vuota dalla sua metà campo ad un secondo dal termine, sancendo la conquista dei primi tre punti.

Nella prossima giornata di campionato, sabato 1 ottobre, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia ospiterà il Gear Siaz Piazza Armerina al PalaScaloria, mentre le Aquile Molfetta saranno ospiti del Cormar Futsal Reggio Calabria

TABELLINO

1° giornata – Serie A2 2022/23

Sabato 24 settembre 2022 – PalaPoli – Molfetta

Aquile Molfetta 6 – 8 Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

Aquile Molfetta: Strippoli, Adami, Dibenedetto, Ortiz (c), Reyno, Rafanelli, De Gennaro, A. Murolo, L. Murolo, Iessi, Rella, Andriani. All. Recchia

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Pozzo, Mura, Mancusi, Girardi, Fred (c), Soloperto, Berardinetti, Ferrara, Murgo, Lupoli, Vernaglia, Baranauskas. All. Cundari

MARCATORI

Aquile Molfetta: Reyno (13’54″PT, 1’17″ST, 8’44″ST), S. Dibenedetto (14’18″PT, 19’25″ST), Adami (12’47″ST)

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Mura (3’40” PT), Fred (19’54″PT, 6’50″ST, 15’23″ST), Murgo (16’02″ST), Baranauskas (17’43″ST), Girardi (18’58″ST), Lupoli (19’59″ST)

AMMONITI:

Aquile Molfetta: Dibenedetto, Reyno, Rella, Strippoli

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: /

RISULTATI 1° GIORNATA SERIE A2 2022/23

Polisportiva Futura 3 – 5 Sporting Sala Consilina

Aquile Molfetta 6 – 8 Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

Bovalino 2 – 8 Cormar Futsal Reggio Calabria

Gear Siaz Piazza Armerina 5 – 8 Sicurlube Futsal

Giovinazzo 4 – 0 Catanzaro Futsal

Itria 4 – 3 Atletico Canicattì

Pirossigeno Città di Cosenza 5 – 1 Bulldog Capurso

Benevento 2 – 2 Canosa

CLASSIFICA

1° Cormar Futsal Reggio Calabria 3pt

2° Pirossigeno Città di Cosenza 3pt

3° Giovinazzo 3pt

4° Sicurlube Futsal 3pt

5° Vitulano Drugstore Manfredonia 3pt

6° Sporting Sala Consilina 3pt

7° Itria 3pt

8° Benevento 1pt

9° Canosa 1pt

10° Atletico Canicattì 0pt

11° Aquile Molfetta 0pt

12° Polisportiva Futura 0pt

13° Gear Siaz Piazza Armerina 0pt

14° Bulldog Capurso 0pt

15° Catanzaro 0pt

16° Bovalino 0pt

Alessandro Leone – Addetto stampa e comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia