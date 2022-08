Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: preso Pau Boladeras

‼️BREAKING NEWS‼️

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia è felice di annunciare di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Pau Boladeras Recasens per la prossima stagione.

Classe ’99, lo spagnolo mostra da giovane il suo grande talento giocando in un luogo prestigioso per svilupparsi come il Barcelona B. Il laterale approda in Italia nel 2020 con il 360 GG in A2 e, dopo un breve periodo al Saviatesta Mantova, passa al Todis Lido Di Ostia in Serie A.

Alessandro Leone – Addetto stampa e comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia