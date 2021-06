Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, nuovo preparatore atletico

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia continua spedita nel lavoro di completamento dell’organigramma tecnico ed è lieta di comunicare di aver perfezionato l’accordo per l’ingresso nei quadri tecnici di Carlo Catanzano, nel ruolo di preparatore atletico. La sua figura sarà preposta a curare e gestire la preparazione fisica generale ed individuale della squadra, programmando e realizzando allenamenti mirati che consentano agli atleti di raggiungere la condizione ideale, in relazione al loro obiettivo e al loro modello prestativo.

Laureato magistrale con lode nel luglio 2019 in Scienze dello Sport e della Prestazione Fisica presso Università degli studi di Verona, arricchisce il curriculum conseguendo l’anno successivo la certificazione Internazionale in Performance Specialist-XPS di EXOS e nel 2021 la certificazione internazionale Foundation Course di ALTIS.

Dopo aver maturato esperienze professionali nel mondo del calcio a 11, Carlo Catanzano inizia il percorso lavorativo nel futsal, nel biennio 2018-2020, come preparatore atletico del Cus Verona C5 e nella stagione appena conclusa ricopre il ruolo di secondo Preparatore Atletico e Training Load Analyst in Acqua e Sapone Futsal.

Vanta, inoltre, collaborazioni con palestre offrendo il servizio di Personal Training e small group e con staff tecnici di sport individuali e di squadra come tennis, calcio, futsal, basket, per ciò che concerne la valutazione funzionale e la preparazione atletica.

Carlo Catanzano: “Sono molto contento di entrare a far parte di questa società, già dalla prima chiamata con il Mister Massimiliano Monsignori e con il Direttore sportivo Carmelo Mendola ho capito che questa società punta in alto e io sono onorato di aver ricevuto questa fiducia. Posso dire che ci sarà tanto da sudare. Non dovrà mancare sicuramente la voglia di lavorare sodo e migliorarsi sempre di più giorno dopo giorno. Voglia, sacrificio e duro lavoro pagano sempre alla lunga.

Ho deciso di sposare il progetto Manfredonia per creare qualcosa di importante, sia per la squadra che per la mia carriera professionale. Spero di trasmettere a tutti i giocatori che avrò il piacere e l’onore di allenare la mia passione per questo lavoro e di condividere insieme tanti bei momenti di sport. L’esperienza in Acqua e Sapone con dei giocatori pazzeschi mi ha formato molto, cercherò di portare quanto appreso in un ambiente del genere anche a Manfredonia”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge a Carlo Catanzano un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.

Area comunicazione- Futsal Communication