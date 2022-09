Vitulano Drugstore C5 Manfredonia impegnato nel triangolare Città di Campobasso

Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia scende in campo nel 4° Quadrangolare Città di Campobasso, divenuto poi un triangolare a causa dell’assenza dello Spartak Casagiove.

Con i sipontini al Palaunimol il 10 settembre sono allora andati in scena i padroni di casa del @clncusmolise (Serie A2 Girone B) e il @canosaa5 (Serie A2 Girone C, come i biancocelesti).

La prima sfida è quella tra molisani e manfredoniani e termina sul risultato di 1-1 con la marcatura per gli ospiti di Vicente Girardi. Calci di rigore per decidere il vincitore: realizzano Giulio Mura, Girardi, Pau Recasens, João Fred ma sbaglia poi Raffaele Lupoli, mentre i rossoblù segnano tutti e cinque i tiri dal dischetto.



Nella seconda partita con il Canosa, invece, i pugliesi in maglia nera vanno avanti di due reti e, sebbene il Manfredonia attacchi molto, le marcature si sbloccano a soli dieci secondi dalla fine con Fred.



A fine evento premiati la squadra, il mister Carlo Cundari e Girardi come miglior giocatore dei sipontini.



La società ringrazia per l’ospitalità e l’accoglienza.