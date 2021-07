Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: arriva Nicola Cutrignelli

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia esprime soddisfazione e comunica di aver raggiunto l’intesa per l’acquisizione ai diritti delle prestazioni sportive di Nicola Cutrignelli per la stagione sportiva 2021/2022, prima volta storica in serie A.

Il forte atleta barese, classe ’92, vestirà la maglia biancoceleste e arriva alla corte di mister Massimiliano Monsignori, dopo tanti anni vissuti sul parquet d’avversario. Un passato di buon livello nel calcio a 11 e poi l’inizio del suo percorso nel futsal, vestendo le maglie del Modugno C5, Futsal Bisceglie (con cui vinse il campionato), Futsal Capurso, Giovinazzo C5 e nelle ultime 4 stagioni uno dei punti di forza, nonché capitano dell’Atletico Cassano (con un campionato cadetto vinto e playoff per la serie A disputati).

Uno dei più talentuosi calcettisti pugliesi, dotato di buona dinamicità e gran tiro potente e preciso, Nicola Cutrignelli è un laterale che all’occorrenza può essere impiegato come pivot e porta con sé, in riva al Golfo, una dote di quasi 150 reti e la giusta esperienza che gli permette di applicarsi bene anche in fase difensiva.

Nicola Cutrignelli: “Sono contentissimo di aver scelto questo nuovo progetto. Sono bastate davvero piccole chiacchierate con il direttore per portarmi a Manfredonia. Oltre ad essere uno dei primi club della massima serie ad avermi cercato, penso sia il progetto più giusto per esprimermi nel migliore dei modi. Sono contentissimo di arrivare a Manfredonia. Dopo tanti anni di lunghe battaglie contro, quest’anno sarò orgoglioso di difendere questi colori, come ho sempre fatto con tutte le maglie con cui ho giocato. Quest’anno, però, ho lo stimolo in più perché voglio dimostrare il mio valore anche in A e cercare di dare il meglio per la squadra, per la società che mi sta dando tutta questa fiducia e per i tifosi”.

La Vitulano Drugstore C5 Manfredonia porge a Nicola Cutrignelli un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro per una stagione da protagonista.

Area comunicazione- Futsal Communication