Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: arriva Marco Boaventura

Marco César Miranda Boaventura è un nuovo giocatore del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

La società, è lieta, infatti, di comunicare di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dell’atleta brasiliano naturalizzato italiano.

Classe 91, il neo acquisto è un laterale offensivo di grande qualità tecniche. Molto abile nell’uno contro uno e nel servire assist importanti per i compagni di squadra. Dotato di un gran destro che gli consente di segnare svariati gol di pregevole fattura dalla distanza e calcettista di grandissima esperienza in top club italiani e internazionali.

Giunto nel campionato italiano dopo una breve esperienza in quello francese, gioca la sua prima stagione nell’Aosta in Serie B con cui vince immediatamente il campionato, guadagnando la promozione in Serie A2. Viene poi acquisito dall’Asti per rinforzare la propria under 21 e con i piemontesi vince la Coppa Italia, imponendosi sul Kaos Futsal, a cui sarà ceduto in prestito nel 2013, per trovare maggiore spazio in Serie A. La stagione seguente si trasferisce con la medesima formula alla Carlisport Cogianco in Serie A2. Negli anni successivi veste le maglie nell’ordine del Sibirjak, Came Dosson, Pesaro Fano, Stalica Minsk prima del ritorno in Italia con la Feldi Eboli con cui realizza 15 reti. Nel campionato scorso milita con la Syn-Bios Petrarca Padova contribuendo alla qualificazione dei patavini per i play off scudetto.

In possesso della doppia cittadinanza, ha fatto parte della Under 21 di Raoul Albani con cui ha preso parte al torneo internazionale “Autunno di San Pietroburgo”. Nel giugno 2013 il ct, Roberto Menichelli lo convoca a uno stage della Nazionale maggiore con cui esordisce nel duplice incontro amichevole contro il Vietnam. In quest’occasione mette a segno la sua prima rete con la maglia azzurra.

Marco Boaventura: “Ho scelto il Manfredonia perché sin dall’inizio della trattativa mi è stato presentato un bel progetto ed è una società seria che vuol fare un ottimo campionato di serie A. Sono qui per dare mio contributo anzi farò anche di più per la città e per i tifosi e sono sicuro che insieme ci toglieremo delle bellissime soddisfazioni alla fine”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge a Marco Boaventura un caloroso il benvenuto nella famiglia biancoceleste augurando al calcettista un proficuo lavoro.

