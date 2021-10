Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, arriva il Futsal Napoli

Archiviata anche la terza giornata di campionato, continua il tour de force ottobrino, ed è già tempo di vigilia per il quarto turno di serie A. Il team biancoceleste torna nuovamente sul parquet. Mercoledì 20 ottobre, infatti, alle ore 19.00, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia ospiterà la forte formazione campana del Napoli Futsal, nella quarta giornata di serie A del campionato di calcio a 5. Gli uomini di mister Basile hanno collezionato 1 solo punto dei 9 in palio nelle prime tre giornate, nel pari interno per 4-4 proprio contro il Ciampino Aniene, avversario degli uomini di Monsignori, domenica scorsa. La formazione azzurra è da tutti gli addetti ai lavori, definita una corazzata, ricca di talenti come Foglia, Arillo, Turmena, il campione del mondo Coelho, l’azzurro Molitierno e un roster ricchissimo di soluzioni e rotazioni. I napoletani, dopo questo avvio negativo di torneo, giungeranno in riva al Golfo affamata di punti con la voglia di rilanciarsi in classifica.

Stessa fame di punti che caratterizza i sipontini vogliosi di voltar pagina e di iniziare a mettere fieno in cascina, dopo aver incassato solo complimenti e nulla più in classifica. Statistiche alla mano, i dati raccontano di 8 legni, 46 potenziali occasioni da rete e un gran possesso palla, con l’handicap del solo gol realizzato da Boutabouzi nelle prime tre gare del torneo. La squadra è in salute ma deve affinare la precisione sotto porta. Occasione giusta è la motivazione contro la attrezzata squadra partenopea, che potrebbe segnare, con un risultato positivo, una svolta per tutto l’ambiente doniano in questo avvio della massima serie. Il pubblico e gli appassionati supporters ci credono e hanno polverizzato i biglietti del 60% del Palascaloria (capienza massima prevista), in poche ore. Mai come questi momenti difficili la tifoseria può essere la risorsa in più per uscire dalle sabbie mobili dei bassifondi della graduatoria e racimolare i primi storici punti in serie A.

Martin Persec: “Difficile spiegare perché anche domenica siamo tornati a casa senza risultato positivo. Penso che abbiamo giocato bene e che i piccoli dettagli abbiano fatto sì che i rivali prendessero i tre punti. Dobbiamo continuare su questa strada, aggiustando gli errori, in modo che arrivi la prima vittoria che tutti aneliamo. La cosa più difficile è generare situazioni da gol e lo stiamo facendo. Bisogna solamente essere più lucidi negli ultimi metri di campo. Con il passare delle partite questo accadrà perché abbiamo giocatori che segnano e quando arriverà il primo sono sicuro che ne arriveranno tanti altri. Ci aspetta una gara difficile con il Napoli Futsal, come tutte quelle che affronteremo in questa serie A. Sarà bellissimo tornare a giocare in casa con il palasport che si fa sentire. Dobbiamo fare tutto ciò che di buono abbiamo fatto sin qui e di più ancora se vogliamo portare a casa i tre punti”.

Diretta streaming su www.futsaltv.it, mercoledì 20 ottobre, a partire dalle 19.00.

Area comunicazione- Futsalcommunication.