Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: arriva Edgaras Baranauskas

Nuovo puntello e quinto innesto, per il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, che è lieto di comunicare di aver raggiunto l’accordo per i diritti alle prestazioni sportive del lituano Edgaras Baranauskas.

Classe 1993, andrà a rinforzare il pacchetto offensivo dei biancoceleste. Vestirà la maglia n°77.

Un innesto di spessore per lo scacchiere di mister Monsignori, a dimostrazione della volontà del sodalizio sipontino di raggiungere l’obiettivo della permanenza nella massima categoria del calcio a 5. Arriva in riva al Golfo un pivot, dotato di grande potenza fisica (187cm x 84Kg), dal piede sinistro, molto tecnico e veloce nonostante la stazza fisica, con buon tiro dalla distanza. Nella sua carriera dopo aver militato con diverse squadre nel calcio a 11, ha iniziato la sua avventura nel futsal, vestendo le maglie del Panevėžio Baltija Mažeikiu VIP e del SFK Panevėžys. Attualmente è un’atleta della nazionale lituana.

Edgaras Baranauskas: “Ho scelto il progetto del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, perché innanzitutto è la Serie A, non avevo bisogno di pensare molto. Ho ricevuto l’offerta e l’ho accettata senza esitazione. E’ una grande sfida per me, come giocatore e come persona. So che il campionato italiano è molto forte e competitivo, giocando con i migliori giocatori di questo campionato. Non conosco i giocatori della squadra, ma vedrò le fasi delle partite. Penso che la squadra sia davvero forte e in grado di lottare per risalire le posizioni più alte in campionato. Non vedo l’ora che arrivino le gare, perché ho sentito che la squadra ha molti tifosi, e giochiamo anche per loro. Posso promettere che darò il massimo per far raggiungere alla squadra i migliori risultati possibili. So che non sarà facile, ma so che ne varrà la pena. A presto”.

La Vitulano Drugstore C5 Manfredonia accoglie Edgaras Baranauskas con un cordiale benvenuto nella famiglia biancoceleste e augura al giocatore buon campionato. Area comunicazione-CTM Communication.