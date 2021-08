Vitulano Drugstore apre il suo primo punto vendita in Abruzzo, continua l’espansione del marchio made in Manfredonia

La A&G Vitulano di Manfredonia, proprietaria del marchio Vitulano Drugstore nota catena di negozi per la cura della casa e della persona, annuncia che mercoledi 11 agosto 2021 aprirà il primo punto vendita in Abruzzo, per l’esattezza a Pescara in Via Amerigo Vespucci (accando al conad)

La famiglia Vitulano mette a segno la 6a inaugurazione del 2021 aggiungendo una nuova regione dopo Puglia e Basilica alla propria rete di punti vendita. Sono oltre 90 i punti vendita in Italia e oltre 4 milioni i clienti che transitano dai loro punti vendita (Scopri tutti i punti vendita)

L’invito è aperto ai numerosissimi manfredoniani e garganici residenti a Pescara

I Complimenti della nostra redazione per questo importante traguardo.