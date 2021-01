Vitulano cerca allestitori negozi in apertura, ecco come candidarsi

Per ampliamento della nostra rete cerchiamo ALLESTITORI NEGOZI IN

APERTURA.

Sede di lavoro: tutta Italia

invio cv : sviluppo@aegvitulano.it

I candidati selezionati verranno inseriti all’interno del team degli allestitori dei

negozi di nuova apertura e si occuperanno di tutte le attività di preparazione,

allestimento e caricamento della merce all’interno di negozi che verranno

aperti alla fine delle attività della propria squadra.

Si tratta di un lavoro molto dinamico, impegnativo e da svolgere

ritmicamente in varie zone d’Italia, soprattutto nelle regioni del Sud Italia e

del Centro Italia.

I candidati ideali hanno maturato un’esperienza lavorativa, come addetti allo

scaffale, addetti vendita e al magazzino all’interno di aziende retail e Gdo,e

sono disponibili a continue frequenti trasferte fuori casa anche di 1-2

settimane consecutive.

Inviare CV con foto a: sviluppo@aegvitulano.it rif: ALLESTITORI

Vitulano Drugstore offre un contratto iniziale a Tempo Determinato, finalizzato

all’assunzione.