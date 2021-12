Visura al PRA: cos’è, a cosa serve, come si fa

Per poter circolare su strada, i veicoli a motore devono essere dotati di targa, secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Il numero di targa, infatti, è un codice alfanumerico che individua, in maniera univoca, l’immatricolazione del mezzo, requisito indispensabile per la circolazione. In aggiunta, la targa consente di risalire a tutte le informazioni salienti relative al veicolo, per mezzo di un’apposita ricerca d’archivio: la visura al PRA; di seguito, vediamo di cosa si tratta e in quali circostanze può essere utile.

Cos’è la visura della targa al PRA

Con il termine visura si indica una procedura di ricerca dati presso un archivio pubblico; per estensione, si intende – di solito – anche il documento tecnico di riepilogo che riporta tutte le informazioni ottenute per mezzo della ricerca stessa. Questo tipo di procedura può essere implementata anche presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) tenuto dall’ACI (Automobile Club d’Italia), utilizzando il numero di targa per identificare un veicolo e ottenere tutte le informazioni relative a quest’ultimo. La visura al PRA può essere richiesta da chiunque abbia desiderio o necessità di accedere ai dati di una vettura, di un motoveicolo o di un qualsiasi altro mezzo immatricolato in Italia.

Come richiederla

La richiesta di visura al PRA può essere inoltrata, per via telematica, direttamente all’ACI o a una delle tante delegazioni dell’Automobile Club d’Italia presenti sul territorio. In alternativa, è possibile rivolgersi ad altri soggetti che erogano servizi di questo tipo richiedendo, ad esempio, un controllo targa su Ivisura.it, un portale specializzato. In ogni caso, va ricordato che la visura al PRA è un servizio a pagamento, le cui tariffe variano in base all’ente al quale lo si richiede. Il costo include il pagamento dei diritti al Pubblico Registro Automobilistico nonché l’eventuale servizio di intermediazione.

Dal punto di vista pratico, al momento della presentazione di richiesta di visura, è sufficiente indicare il numero di targa e il tipo di veicolo (autovettura, motociclo o altro) tenendo presente che non sono visurabili le vetture in dotazione alle Forze dell’Ordine ed ai Corpi dello Stato. Tenendo conto che il PRA è un registro digitalizzato, le vecchie targhe ‘provinciali’, ossia quelle dei veicoli immatricolati prima del 1993 (quando sono state introdotte le targhe di formato europeo), non sono presenti e la visura richiede di solito una ricerca manuale da parte di un tecnico. In aggiunta, non sono registrati al PRA né i ciclomotori (veicoli fino a 50 cc di cilindrata) e i veicoli agricoli.

Quali dati contiene la visura

Il documento di visura fornisce un prospetto completo del veicolo, riportando i seguenti dati:

marca e modello ;

e ; numero di telaio ;

; dati tecnici del sistema di propulsione, ovvero cilindrata del motore, tipo di alimentazione , potenza (in kW) e classe ecologica;

del motore, tipo di , (in kW) e classe ecologica; i dati anagrafici del proprietario al momento dell’esecuzione della visura;

al momento dell’esecuzione della visura; eventuali gravami sul veicolo quali, ad esempio, denuncia di furto, fermo amministrativo, ipoteca, locazione o perdita del possesso.

A cosa serve

Pur non avendo valore legale, la visura della targa al PRA serve ad ottenere un riscontro oggettivo circa lo stato giuridico del veicolo e, in special modo, per verificare l’identità del proprietario e la presenza di fermi amministrativi o altri gravami. In tal senso, la visura rappresenta uno strumento informativo che può risultare particolarmente utile in determinate circostanze. Una di queste è certamente la compravendita di auto (o moto) tra privati: l’acquisto di un veicolo di seconda mano rappresenta spesso un’ottima ‘occasione’ ma, non di rado, può nascondere cattive sorprese. Per questo, effettuare una visura prima di formalizzare l’acquisto è un modo semplice e sicuro per verificare che il mezzo sia in regola dal punto di vista giuridico, così da evitare eventuali ripercussioni legali dopo il passaggio di proprietà.