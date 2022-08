Visita alla Amerigo Vespucci, nota dell’organizzazione: si cercherà di portare più gente possibile, anche senza ticket. Gli orari

“I ticket gratuiti sono stati distribuiti dalle 9.00 di questa mattina, nessun biglietto è stato distribuito prima.

Sono già entrate 900 persone, le altre 600 sono in fila, in attesa.

Al termine di queste 600 (nel giro di un’ora) si cercherà di far entrare più gente possibile sino alle ore 17.30. La scelta di distribuire solo 1.500 ticket e della sola giornata odierna, ovviamente, non è dell’organizzazione, bensì della nave. E la scelta di non permettere la prenotazione è stata fatta appunto per permettere a tutti di partecipare“.

Questa è la nota che ci è stata inviata a seguito delle lamentele social sulla visita al Veliero della Marina Militare.