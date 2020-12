Viscardo, come un cuore appeso ad un albero di Natale

Manfredonia – QUANTO mi manca il negozio di Viscardo ,in questo fine anno funesto epidemico… in questo Natale che non mi fa gioire , ma che mi tiene le mani vicino al vivere – a chi mi vuol bene e di più a chi mi vuol male.Mi manca l’odore della tua drogheria da farmi piangere – il mio ricordo proprio in questi giorni mi passa per la mente…tra tre giorni arriva un nuovo Natale.

I miei occhi lontani di bimbo diventavano arrossati ; come ora che sono adulto…tutto passa , tutto cambia dopo tantissimi anni – di grande tradizione.Caro Viscardo , è quasi un anno ,che hai chiuso quel negozio storico… che hai azzittito le mie parole , come un cuore appeso ad un albero di Natale.



Di Claudio Castriotta