Virgilio presidente onorario del circolo schermistico Dauno di Foggia

Il Circolo Schermistico Dauno ha ospitato una cerimonia durante la quale Aurelio Virgilio è stato nominato Presidente Onorario del club. Hanno partecipato all’evento, oltre al Presidente del “Dauno” Romeo Maestri (che ha promosso l’iniziativa), Giorgio Scarso, Presidente onorario della Federscherma, Renato Martino, Delegato Provinciale CONI, e tanti atleti e tecnici che hanno scritto la gloriosa storia della società.

Con loro, gli atleti di oggi e le famiglie, da sempre componenti fondamentali dell’attività del Circolo. Virgilio, uno dei pionieri dell’attività schermistica a Foggia dopo e insieme ad Angelo Maestri, fondó il Circolo nel 1961, oltre a promuovere e sovrintendere alla realizzazione dello splendido Palazzetto della Scherma, unico impianto dedicato a questa sola disciplina in Italia. Come geometra capo del Comune, promosse la realizzazione di tutti i palazzetti sportivi della città, oltre che del 50% dell’edilizia scolastica del capoluogo. In collegamento virtuale altri atleti e tecnici che hanno proseguito in altri importanti club una prestigiosa carriera sportiva iniziata nel circolo foggiano. A portare un simpatico omaggio ad Aurelio Virgilio c’è stato anche il noto attore ed umorista Giovanni Mancini, che ha raccontato con la sua consueta, travolgente simpatia, tanti aneddoti dei primi tempi della storia del palazzetto e del club condivisi con l’amico di sempre ed attuale Presidente Onorario.