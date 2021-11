Violenza sulle donne, da oggi in Villa Comunale la ‘panchina rossa’

“L’amore non ha lividi”.

Da oggi nella villa comunale c’è la Panchina Rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Grazie alla Coop. MedTraining (che dal 2004 porta avanti con il Comune di Manfredonia questo progetto di integrazione sociale e culturale per richiedenti asilo) per l’impegno fattivo sulla sensibilizzazione rispetto ad una tematica, quella della violenza e della parità di genere, che deve essere avamposto per una crescita culturale nei comportamenti quotidiani di tutta la nostra comunità.

Manfredonia vuol essere una città inclusiva ed a misura di tutti, dove non vi è alcun tipo di discriminazione. La testimonianza e la sensibilità dimostrate questa mattina dagli Istituti “Galilei-Moro” e “Toniolo”, unitamente ai ragazzi del Servizio Civile che hanno contribuito alla realizzazione artistica e creativa della Panchina Rossa, sono un ottimo auspicio in tal senso, segnando l’inizio di un reale cambiamento collettivo.

Il mio desiderio ed il mio impegno da Sindaco sarà quello di valorizzazione sempre di più il ruolo delle donne nella vita della città, dentro e fuori Palazzo di Città, perché loro sono un valore aggiunto nella ripartenza di Manfredonia. Invitando le donne a denunciare immediatamente ogni tipo di abuso e violenza (dal 2 dicembre sarà nuovamente operativo il Centro Antiviolenza) e agli uomini di rispettare l’essere, la libertà e la dignità delle donne, da Sindaco vorrei sempre più inaugurare spazi pubblici che celebrino il talento ed i meriti civili e professionali delle nostre concittadine.

UN NUOVO INIZIO

Gianni Rotice