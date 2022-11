Violenza di genere e assistita: comprenderne le origini per prevenire e contrastare

Il Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, gestito dal Consorzio Opus e dalla sua consorziata Do.mi Group, hanno promosso un Corso di formazione per il mese di novembre dal titolo: “Violenza di genere e assistita: comprenderne le origini per prevenire e contrastare”.

Nella convinzione che occorra sempre più rinforzare la rete interistituzionale del territorio, implementando le possibilità di incontro tra tutti gli attori dell’antiviolenza presenti sullo stesso, sono state organizzate tre giornate, in programma il 9, 16 e 23 novembre a partire dalle ore 15.30 presso le Ex Fabbriche di San Francesco in Manfredonia.

Il Corso si propone di riunire tutte le figure professionali che in qualche misura ed a vario titolo possano venire in contatto con episodi o storie di violenza. Attraverso gli incontri previsti, che vedranno la partecipazione di relatori dall’altissimo profilo professionale ed istituzionale, si analizzeranno gli aspetti propri di discipline diverse tra loro ma accumunate dal fil rouge di interagire con il fenomeno della violenza di genere, provando ad intercettare esigenze peculiari di ciascuna categoria.

Tra i relatori interverranno, tra gli altri, rappresentanti delle forze dell’ordine – il Luogotenente Massimo Melillo, il Commissario Pasquale Cassano e la Dott.ssa Alfonsina Desario– i Dott.ri Vincenzo Maria Bafundi e Roberta Bray, Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, oltre che la Dott.ssa Maristella Mazza, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.Da segnalare la presenza, unica nel nostro territorio, della Dott.ssa Margherita Carlini, psicologa e criminologa forense, nota nel nostro paese per il prezioso contributo apportato ad indagini di polizia giudiziaria di interesse per la cronaca nera nazionale.

I fruitori del corso potranno, quindi, beneficiare di interventi provenienti da esponenti di settori diversi tra loro, accomunati dall’essere parte di quella rete dell’antiviolenza destinata ad analizzare, prevenire ovvero reprimere il fenomeno. Dal manifesto tutti i dettagli del programma definitivo.

Si ricorda che il CAV sostiene le donne in percorsi di uscita dalla violenza. Offre uno spazio dove è possibile esprimere il vissuto, raccontare e leggere, dal proprio punto di vista, l’esperienza della violenza subita, ricostruire stima e fiducia in se stessi ponendo al centro i desideri, la libertà e l’autonomia di scelta, tracciando una strategia efficace di uscita dalla violenza nel più assoluto rispetto di anonimato, riservatezza e gratuità dei servizi offerti.

Il Centro Antiviolenza è in via San Lorenzo 47, ed è aperto nei giorni Lunedì dalle 10,00 alle 13,00, il mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00 ed il giovedì dalle 10.00 alle 18.00

Contatti: 0884-519691 / 3495193603 /info@centroantiviolenzamanfredonia.it