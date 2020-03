Violare il divieto per pescare nel canale a Siponto

Le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinate dal responsabile regionale Alessandro Manzella, nel pomeriggio di ieri 21 marzo, verso le 17.15 circa, nel corso di controlli sul territorio anti-coronavirus, hanno beccato una coppia fuori la propria abitazione senza un giustificato motivo, ma addirittura proveniente da un’altra città per pescare nel canale a Siponto con il rezzaglio (nei pressi del nido Nettuno).

Sul posto è sopraggiunta una volante dalla Polizia Locale che ha proceduto a verbalizzare e denunciare per la violazione dell’articolo 650 del Codice Penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità e dare notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia. È tanto difficile capire che siamo in una situazione di massima emergenza e ogni cittadino deve collaborare con le autorità, vedere certa gente, come risponde a un paese che ha bisogno solo di collaborazione, è vergognoso..!!

Prosegue Manzella, “vorrei che quelle persone che escono a passeggiare perché vedono una bella giornata di sole provassero a soffermarsi su cosa possa significare dover badare contemporaneamente a quattro, cinque-sei pazienti che faticano a respirare e sono attaccati a un filo di vita..!! “