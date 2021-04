“Vincere a Cassano e coronare il sogno”

Abbiamo ancora negli occhi la rete della vittoria di Martinez sabato scorso, in un match al cardiopalma che ha permesso agli uomini di Mister Monsignori di continuare a vivere il sogno promozione diretta. Bene, dopo tanti sacrifici, tante vittorie, dopo un’annata difficile sotto molteplici punti di vista, in primis questo Virus che ha cambiato il nostro modo di vivere e le nostre abitudini, siamo giunti alla gara che potrebbe davvero portare Manfredonia nella storia del Futsal Italiano e pugliese.

A dire il vero, il RisparmioCasa Vitulano C5 ha già raggiunto un risultato storico, la partecipazione ad eventuali play off promozione nella massima categoria, che ricordiamo era l’obiettivo della società, ed è stato raggiunto già da diverso tempo. Ma si sa, l’appetito vien mangiando, e giornata dopo giornata questi ragazzi con il grande lavoro svolto da tutti, staff tecnico e sanitario, sono stati in grado di costruirsi quello che tutti chiamano un sogno, la ciliegina sulla torta di una stagione sportiva perfetta.

Certo, la sfida che i sipontini si apprestano ad affrontare sarà una delle più difficili, contro ci sarà l’Atletico Cassano, squadra matura, ormai della categoria, allenata da un grande tecnico come Mister Chiereghin ed in piena lotta per un piazzamento play off.

La forza del team barese, che soprattutto nella prima parte della stagione ha dovuto fare i conti contro il Covid, è nota a tutti. Una rosa di primissimo ordine, capitan Cutrignelli, Alemao, Caio, Perri, De Moraes sono solo alcune delle pedine che tanto bene hanno fatto nel corso del campionato, specie nel girone di ritorno, dimostrazione ne è la vittoria ottenuta sabato scorso a Giovinazzo su un campo davvero difficile.

Il RisparmioCasa Vitulano C5 è pronto per sostenere l’incontro nel miglior modo possibile. La tensione è di sicuro alta, la posta in palio è importante, lo avvertono i giocatori, la dirigenza e tutto il paese intero che si è sempre più avvicinato a questa squadra. Non osiamo immaginare cosa sarebbe stato il Palascaloria stracolmo di tifosi, da sempre un’arma in più nei match casalinghi.

Mister Monsignori recupera Raguso, che ha scontato il turno di squalifica, ed avrà quindi tutti a disposizione, fisioterapia per recuperare al meglio e doppi turni di allenamento per preparare la gara nei minimi dettagli, quei dettagli che spesso fanno la differenza.

MIRKO LUPINELLA: “Contro il Lucrezia è stata una partita difficile, lo sapevamo già dalla vigilia. Siamo stati bravi a reagire a queste difficoltà da vera squadra, con una prova di grande personalità, mettendo in campo tutta la nostra qualità e determinazione, specialmente nella seconda parte di gara. Sabato ci attende un match altrettanto complicato, ma siamo convinti del nostro valore, sappiamo quello che dobbiamo fare per portare a casa un risultato che potrebbe coronare un sogno. Noi stiamo lavorando come tutte le settimane al massimo delle nostre potenzialità, provando sempre a migliorarci. Mettiamo da parte la pressione, anche perchè dopo un anno primi in classifica siamo convinti dei nostri mezzi, siamo un gruppo forte e pieno di personalità importanti.

Sentiamo il calore dei tifosi ogni giorno, avremmo tanto desiderato poter vivere con loro questa annata incredibile, soprattutto sapendo che nei momenti fondamentali sono sempre stati il valore aggiunto di questo Manfredonia. L’auspicio è quello di ritrovare un pò di serenità dopo questo periodo storico difficile per tutto il paese e poter tornare finalmente a gioire insieme, magari in palcoscenici ancora più importanti. Faremo il possibile per ripagarli del grande sacrificio che tutti loro hanno fatto quest’anno purtroppo “lontano” dalla nostra casa, il Palascaloria.”

Non ci resta che aspettare il fischio di inizio e tifare, anche se da casa, per questi fantastici ragazzi.

SABATO 17 APRIRE ORE 16, GARA VALEVOLE PER LA 20° GIORNATA SERIE A2 – GIR. C

ATLETICO CASSANO – RISPARMIOCASA VITULANO

DIRETTA STREAMING A CURA DI PUGLIA5, SULLA PAGINA UFFICIALE DELLA SOCIETA’.

M&A COMUNICAZIONE