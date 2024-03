Vincenzo Schettini avrà un programma tutto suo, il Prof di fisica pugliese in RAI

Vincenzo Schettini avrà un programma tutto suo, l’annuncio nella trasmissione di ieri di Alessandro Cattelan, “Stasera c’è Cattelan” in onda su Rai 2. Vincenzo Schettini, è il prof di Fisica di origine pugliese che sta spopolando sui social, con quasi 2 milioni di Follower su Instagram. Schettini è divenuto famoso grazie alla semplicità e simpatia nel presentare argomenti anche complessi di Fisica.

Per lui un programma nel quale associa fisica e amore, scienza e vita. Parlerà di argomenti scientifici con l’allegria che lo contraddistingue. Il programma inizierà per metà aprile, andrà in onda in seconda serata ed avrà molti ospiti, tra i quali Rocco Siffredi e Nunzia De Girolamo, Rita Pavone e il comico Peppe Iodice.

Vincenzo Schettini ha deciso di chiamare il suo nuovo programma su Rai 2 “La fisica dell’amore”.

Vincenzo Schettini, il prof pugliese sbarca in Tv

Il prof pugliese autore di due libri di successo, La fisica che ci piace, che ha sfiorato le 100.000 copie vendute e Ci vuole un fisico bestiale, approderà in Rai con un programma in seconda serata che cercherà di creare il connubio tra esperimento e sentimento. Proverà a raccontare la fisica e la quotidianità della nostra vita.

Da mesi il prof di Fisica porta in giro nelle scuole e nei teatri il suo Tour “La Fisica che ci piace – La Lezione Show” parlando ai ragazzi ed agli adulti di Cultura e scienza, approccio allo studio e vita vera.