Vincenzo De Michele e Gianmarco Saurino questa sera su Rai1 con “Che Dio ci aiuti”

Come ogni giovedì questa sera ritorna alle 21:25 su Rai1 l’appuntamento con la fiction ‘Che Dio ci aiuti’, la fortunatissima fiction giunta alla sua sesta stagione, con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, a cui si affiancano l’enfant prodige foggiano Gianmarco Saurino (Nico), Valeria Fabrizi (Suor Costanza), Francesca Chillemi (Azzurra), Diana Del Bufalo (Monica) e Simonetta Columbu (Ginevra).



Nell’appuntamento di questa sera saranno trasmessi il settimo e l’ottavo episodio di questa stagione, intitolati rispettivamente ‘False verità’ e ‘Solo parole’. In quest’ultimo occhi puntati sul brillante attore sipontino Vincenzo De Michele che reciterà nelle vesti dell’avvocato Adalberto Gandolfi.



Per De Michele – che diversifica la sua attività artistica tra cinema, televisione, teatro e concerti – non è il primo ruolo rilevante. Infatti, è stato uno dei protagonisti della seconda stagione di Rosy Abate al fianco di Giulia Michelini successo targato Tao Due per Mediaset nel ruolo di Maometto.

Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo “Tre Tocchi” diretto da Marco Risi in corcorso al festival di Roma 2016, “Trust” per la regia del premio Oscar Danny Boyle per Sky Atlantic, “Lampedusa” regia di Marco Pontecorvo per Rai Uno. È appena reduce dallo spettacolo teatrale “Giusto la fine del mondo” di Lagarce regia di Francesco Frangipane al Piccolo Eliseo di Roma.