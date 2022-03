Villetta di Piazza Europa: “La vedremo finita?”

Caro SINDACO sono circa 7 mesi dalla quasi ultimazione dei lavori della

villetta in Via piazza Europa di fronte al liceo linguistico

“Roncalli”,ma purtroppo l’ultimo step ancora non si riesce a superare

per il suo completamento.

Non conosco i dettagli burocratici,ma le posso

assicurare che è un pericolo per i ragazzi che ogni giorno vanno a

scuola e per i residenti che ogni volta che tira vento rischiano di

essere investiti dalle recinzioni.

Al più presto vorremmo vedere una tua

foto vicino questo giardino che ne attesti l’inaugurazione, visto che

vanno molto di moda.

Ringraziamenti anticipati…