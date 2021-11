Villaggio Sant’Andrea, quando iniziarono a cementificare tutta la scogliera

Manfredonia – FU l’inizio – che Non è di oggi ma di ieri, quando i pensieri erano fatti e le parole azioni reali. Quando non si svendeva niente del nostro Golfo, quando non si cementificare il proprio mare. Ricordo in quel punto du trone a mere, ci passavo con la barca insieme al mio babbo, era nel profumo tiepido di settembre, che aveva su di noi – un vero profumo di vita senza parole…guardavamo pezzi di cieli limpidi – tempo di pesca e di odore di salsedine nelle narici,che scendeva sul cuore – sulle acque del nostro mare.





Quando pescare di settembre, sembrava una stesura di campo puro di sole nelle vene. Professare di amare il mare e riempirlo di strutture esagerate non è facile da digerire. Guardare il blu, oggi più impuro dell’ambiente, per capire cosa è Manfredonia, quel blu, che è il nostro più caro antenato.Oggi guardo il magnifico mare , che splende sulla città , sperando di ottenere un cielo puro come nuovo percorso per la cura di Manfredonia .

di Claudio Castriotta