Villaggio dell’Acqua a Vieste domani 27 luglio

Domani, mercoledì 27 luglio, dalle ore 17 alle 23.00, sbarca a Vieste, in provincia di Foggia, in viale Marinai d’Italia, il Villaggio dell’Acqua, un evento per sensibilizzare cittadini e turisti all’uso consapevole della risorsa acqua, attraverso giochi e laboratori per bambini, flash mob, quiz, gadgets e dirette TV.

Parteciperanno all’evento il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Risorse idriche, il dirigente della Sezione Risorse Idriche e project manager del progetto per la Regione Puglia, il sindaco del Comune di Vieste, e la vicesindaco e assessore al Turismo, che è anche consigliere di amministrazione di Acquedotto Pugliese.

Cross Water è un progetto tematico finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro e cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo Strumento di preadesione (IPA II). Il partenariato è composto da Regione Puglia, con la sua Sezione Risorse Idriche, Acquedotto Pugliese, Regione Molise, Comune di Tirana, società Tirana Water and Wastewater Utility (UKT) ed Acquedotto Regionale Montenegrino (PE RWMC).