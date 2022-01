Vigili Urbani di Manfredonia: “Errata segnalazione del cittadino, corretto funzionamento dei semafori a Siponto” – Video

Un cittadino qualche giorno fa attraverso gli organi d’informazione segnalava un presunto malfunzionamento dei semafori di Siponto relativamente alla durata del segnale giallo (1 secondo anziché 3) e di possibili pericoli alla viabilità.

L’Assessore delegato Angelo Salvemini – come evidenziato da questi video in allegato – ha provveduto a far fare appositi rilievi e controlli ai Vigili ai Urbani, i quali hanno confermato il corretto funzionamento degli impianti semaforici rispetto alla normativa vigente e l’assenza di qualunque irregolarità e pericolo.

L’Amministrazione comunale