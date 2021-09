Vieste punta sui giovani velisti: raduno FIV con i centri velici della Puglia

Vieste da record anche per l’estate 2021. Tante le iniziative che ha organizzato per accogliere gli oltre 2 milioni di turisti che hanno goduto della bellezza del centro garganico posto all’estremità dello sperone d’Italia. Lo scorso 17 e 18 settembre Vieste ha ospitato uno stage formativo per giovani velisti della Puglia, evento organizzato dalla Lega Navale di Vieste in collaborazione con il Centro Velico Gargano di Manfredonia, Marina di Vieste – Marinedi e la scuola di vela Gargano Sailing Team con il patrocinio del Parco Nazionale del Gargano, Puglia Promozione, Gal Gargano e con il prezioso supporto tecnico sportivo della FIV – Federazione Italiana Vela VIII zona che sta promuovendo con grande attenzione lo sport della vela giovanile anche nel Gargano nord. Un evento voluto fortemente dall’Assessore alla Sport di Vieste Dario Carlino e dal Sindaco Giuseppe Nobiletti che hanno fortemente sostenuto ed apprezzato l’importante evento che coinvolge i giovani appassionati di mare e vento. Vieste ha accolto con calore e passione questo sport che può essere approcciato dai 6 anni in poi. Il Gargano fa sistema con la consapevolezza che è la direzione giusta per solcare il mare dell’ottimismo e del rilancio.