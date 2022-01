Vieste non Calabria! Alcuni Garganici non prendono bene il cambio di “terra” della fiction Rai

“VIESTE” NON Calabria iniziare una fiction sul canale nazionale affermando un falso credo che sia un offesa per tutti noi che conosciamo bene le bellezze di Vieste. Non sono riusciti a trovare in Calabria un posto bello come Vieste? Credo che dobbiamo difendere la verità e non usare le bellezze di Vieste per esaltare altri territori. VIESTE deve essere valorizzato con le produzioni cinematografiche come è già avvenuto,non utilizzare le sue meraviglie scambiandole per un altro luogo!“ le parole dì Michele un cittadino orgoglioso viestano su Facebook.

Risponde sempre su facebook Michele Simone imprenditore turistico ed attivista

“E perché la Calabria?

E perché solo 20 minuti di riprese?

È perché, perché, perché?

Basta con questo provincialismo dilagante!

Un film (l’ennesimo) è stato girato a Monte Sant’Angelo e sul Gargano (la parte più scenica)

Tanta economia é entrata e tanta entrerà se si faranno le giuste azioni di promozione, anche dopo la proiezione della serie televisiva….

Monte Sant’Angelo non è al centro del Mondo, né fa parte in maniera più che dignitosa e ci rende orgogliosi…

Ringrazio chi fa opere concrete per migliorare Monte Sant’Angelo, per migliorarci…

Il resto è provincialismo, la nostra peggiore malattia, una scusa costante per l’immobilismo!”

Oggettivamente le esigenze sceniche spesso prevedono cambi dì denominazione ai luoghi. Così come uno dei primi film girati sul Gargano in realtà aveva come nome “il sole scotta a Cipro” o si potrebbero fare tanti altri esempi

Difficile equilibrare orgoglio e campanilismo con L’oggettività di una vetrina importantissima (l’ennesima) che permette ora agli operatori turistici di lavorare per “vendere” al meglio il territorio Garganico.