Vieste incassa quasi 3 milioni di euro dall’imposta di soggiorno, quintuplicati gli incassi in pochi anni

Il Comune di Vieste nell’ultima annualità ha incassato circa 3 milioni di euro dall’imposta di soggiorno, e pensare che solo sei anni fa il gettito per questa imposta era cinque volte più basso (circa 600mila euro) è quanto dichiara il Sindaco di Vieste Nobiletti ai microfoni di Saverio Serlenga dell’Immediato.

Importantissima risorsa per programmare eventi e per il miglioramento della qualità della vita nella città garganica.

La regina del turismo pugliese ovviamente necessità in estate di risorse importanti per garantire i servizi ai turisti, dalla gestione dei rifiuti, agli eventi, dall’arredo urbano al verde pubblico fino alla viabilità. Questo importante gettito permette anche di coprire gli extra costi energetici che la città deve affrontare in questo difficile periodo.