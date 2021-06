Vieste grave incidente sul lavoro: autotrasportatore travolto e schiacciato dal suo mezzo. In gravi condizioni, salvato dall’elisoccorso 118 Foggia di Alidaunia

Un autotrasportatore cinquantenne del posto è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di oggi a Vieste in un incidente causato dal cedimento del freno a mano del proprio mezzo da cui è stato tragicamente travolto. L’autotrasportatore ha riporatato un grave trauma pneumotoracico con emotorace, nonchè numerose fratture delle costole in più punti. Il quadro clinico è risultato subito molto critico: dopo essere stato condotto presso il locale Pronto Soccorso, decisiva per la sopravvivenza del ferito è risultata la tempestiva manovra di drenaggio da parte dell’equipe del 118 di Alidaunia Foggia, guidata dal Dott. Tommaso Marzano (Responsabile Medico elisoccorso).

L’autotrasportatore, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di Rianimazione.