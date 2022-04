Vieste, giovedì 28 aprile si insedia la consulta giovanile

La Città di Vieste è pronta a presentare la Consulta Giovanile istituita lo scorso mese di dicembre. L’insediamento è previsto per domani giovedì 28 aprile alle ore 10 presso l’aula consiliare del Comune. A darne notizia è il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Tano Paglialonga.

“La Consulta Comunale Giovanile – afferma Paglialonga – è un organismo autonomo permanente che nasce per favorire la partecipazione dei giovani e che può esprimere pareri, rilevi, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell’Amministrazione Comunale e all’attività dei servizi inerenti le tematiche giovanili. La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, tra cui: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero, politiche sociali. Raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi delle strutture comunali. Promuove incontri. Coadiuva le realtà associative che la compongono nell’organizzazione e nella promozione di eventi”. La seduta sarà aperta al pubblico, chiunque sia interessato può partecipare.