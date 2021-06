Vieira e Neville: “Italia vince solo con le piccole”. Ma poi Francia e Inghilterra…

“L’Italia uscirà presto, non arriverà fino in fondo. Aspettiamo che giochino contro altri avversari, quelli affrontati sono deboli”. Le parole di Vieira e Neville non hanno portato bene alle loro nazionali: la Francia è stata bloccata dall’Ungheria, probabilmente la rosa più debole dell’intero Europeo; l’Inghilterra, nella serata di ieri, non è andata oltre lo 0-0 contro la modesta Scozia.

Vieira e Neville, due grandi giocatori, ma non due portafortuna…