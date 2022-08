Video sorveglianza contro lo spaccio, nelle scuole di 35 comuni della Puglia

Per l’iniziativa “Scuole sicure 2022/2023” la Puglia riceverà nel complesso circa mezzo milione di euro per il finanziamento di sistemi di videosorveglianza negli istituti e per progetti e attività per prevenire la circolazione di droga e comportamenti illeciti nei pressi delle scuole.

I fondi arrivano dal ministero dell’Interno e in Puglia sono 35 i comuni che beneficeranno del finanziamento.

Bari: 147 mila euro tra Casamassima, Castellana Grotte, Noci, Rutigliano, Valenzano, Adelfia, Capurso, Cassano delle Murge, Locorotondo, Turi, Grumo Appula. Nella provincia

Bat: 26 mila euro tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.

Brindisi: 54 mila euro tra Ceglie messapica, San Vito dei Normanni, Oria e Latiano.

Foggia: 52 mila euro tra Orta Nova, Torremaggiore, San Marco in Lamis, Apricena.

Lecce 103 mila euro tra Casarano, Surbo, Maglie, Leverano, Veglie, Monteroni di Lecce, Cavallino, Lizzanello.

Taranto: 78 mila euro tra Mottola, Sava, Laterza, San Giorgio Ionico, Crispiano, Statte.

Per l’iniziativa “Scuole sicure” sono individuati fondi per 5,5 milioni di euro per 410 comuni da destinare ad iniziative per contrastare il fenomeno dello spaccio dinanzi agli edifici scolatici.