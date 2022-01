Video porno durante l’esposizione di una parlamentare al Senato

Durante un evento del Movimento 5 Stelle al Senato, poco fa, un hacker è riuscito ad inserirsi nella diretta e, durante l’esposizione della parlamentare grillina Maria Laura Mantovani mandata in onda sia su Senato Tv che sulla pagina dell’ex premier Conte, è partito un video porno.

La cosa è divenuta di pubblico dominio in tempi brevi, pure perché ad accogersene sono stati pure coloro che erano intenti a guardare la diretta social.

Il video è diventato virale in pochi attimi e ha iniziato a circolare in maniera repentina tra le chat degli addetti ai lavori. Il rischio, per così dire, è che il filmato diventi un vero e proprio cult.