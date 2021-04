Video di Marasco a Mattinata, il Comune garganico: “Rottura accidentale, condanniamo questo modo di comunicare”

A seguito di un video che da questo pomeriggio sta girando sui social, si comunica che l’inconveniente occorso e maldestramente rappresentato, è dovuto non ad una inadeguata manutenzione da parte della Amministrazione Comunale ma ad una rottura accidentale occorsa durante dei lavori da parte dell’ENEL sulla strada SS. 89.

Questo danneggiamento ha di fatto generato un allagamento di reflui fognari nei fondi agricoli vicini. E’ importante far presente che l’Acquedotto Pugliese, prontamente allertato, è intervenuto e sta a sua volta provvedendo (tramite un sub-appaltatore) alla risoluzione del problema causato dai lavori in corso, così come testimoniano le immagini dello stesso video.

Si condanna questo modo di comunicare, altamente lesivo dell’immagine del Comune di Mattinata e dei suoi rappresentanti, e si invita il responsabile del video ad una immediata rettifica di quanto erroneamente comunicato.

Il Comune di Mattinata si riserva, a propria tutela, di perseguire i responsabili in ogni sede opportuna.