Lei è Victoria, una donna moldava , oggi nel bosco di Sant’Egidio vicino San Giovanni rotondo ha pronunciato queste parole: «Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio: per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese; per aiutare gli altri in ogni circostanza; per osservare la Legge scout.» Lo scautismo che unisce tutti, nello spazio e nel tempo.